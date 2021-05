Manuel Abramowicz, spécialiste de l'extrême droite: "Les militaires comme Conings, c'est le sommet de l'iceberg"

Les idées d'extrême droite progressent-elles de manière importante en Belgique?

Oui, au même titre qu'elles augmentent en Allemagne et en France. On ne peut le déterminer essentiellement qu'avec les résultats électoraux. Et les scores de Marine Le Pen correspondent plus ou moins à ceux du Vlaams Belang, soit 24%. Cela ne veut pas dire qu'un quart de l'électorat est d'extrême droite. Un certain nombre d'électeurs adhèrent à 100% au programme d'extrême droite, et puis s'agrège à ça, un vote protestataire qui surgit par méconnaissance ou à la faveur d'une certaine partie du programme. Ceux qui votent de manière réfléchie pour l'extrême droite, forment un noyau dur qu'on évalue à moins de 10% de la population. Celle qui souhaite l'instauration d'un régime d'extrême droite. Évidemment, les réseaux sociaux ont un effet démultiplicateur en tant qu'espace médiatique accessible au plus grand nombre. Ce qu'on y lit, on l'entendait avant dans les cafés ou dans les réunions de familles.