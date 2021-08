Marieke Blomme bat le record de la traversée de la Côte belge à la nage

Marieke Blomme est devenue, ce jeudi, la première femme à avoir traversé à la nage l'intégralité de la Côte belge en un temps record de 18 heures et 45 minutes.

Marieke Blomme est arrivée à Knokke-Heist vers 2h15 dans la nuit, après 18h45 d'efforts. Elle avait entamé sa traversée mercredi à 7h11 , à La Panne (la course avait été reportée en raison du mauvais temps).

Récolter des fonds

La nageuse espérait rejoindre la frontière néerlandaise, 67 kilomètres plus loin, en 18 heures. Il lui aura fallu trois quarts d'heure de plus pour arriver à destination. Selon son entraîneur, Marieke Blomme aurait en effet été contrainte de nager à contre-courant durant six heures.