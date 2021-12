Maxime Prévot remet en jeu son mandat à la tête du cdH

La convention de lancement du nouveau mouvement politique voulu par le cdH est retardé d'un mois. Un scrutin présidentiel s'annonce.

Quatrième vague covid oblige, le cdH a décidé de retarder d'un mois sa "convention de lancement du nouveau mouvement", point d'orgue de la refondation du parti ou plus exactement de son remplacement par une toute nouvelle offre politique. L'idée est de "maximaliser les chances de se retrouver en présentiel et nombreux", a communiqué le parti à ses sympathisants cette semaine. Le 12 mars plutôt que le 5 février, voilà qui laisse un peu de temps au cdH pour plancher sur son projet de manifeste, fruit des nombreuses consultations orchestrées depuis deux ans, et qui sera soumis à cette convention.

"J’ai annoncé que j’allais ouvrir une élection présidentielle avant l’été prochain suite à la mise en orbite du nouveau mouvement." Maxime Prévot Président du cdH

À cette occasion, Maxime Prévot confirmera qu'il mettra, dans la foulée, son mandat de président de parti sur la table. Et qu'il sera candidat à sa propre succession. "J’ai effectivement annoncé que j’allais ouvrir une élection présidentielle avant l’été prochain suite à la mise en orbite du nouveau mouvement", indique-t-il à L'Écho. "J’estime normal de devoir solliciter à nouveau la confiance des membres et sympathisants du nouveau mouvement puisque je ne peux pas intellectuellement considérer que je tire ma légitimité de président d'une élection survenue il y a trois ans au sein d'une formation qui ne sera plus." Démarche somme toute logique.

À nouveau candidat au pouvoir

Maxime Prévot avait pris le relais de Benoît Lutgen à la tête des humanistes en janvier 2019. Son mandat présidentiel devait durer cinq ans. À condition que des concurrents se présentent, cette nouvelle élection présidentielle est de nature à stimuler et visibiliser le débat interne dans un contexte nouveau. Après avoir opté pour l'opposition partout suite au scrutin de 2019 et toujours en grande difficulté dans les sondages, le cdH est à nouveau candidat au pouvoir. Notamment en Wallonie, à la faveur des tensions apparues au sein du MR sur la question fiscale et en conséquence entre le MR et ses partenaires PS et Ecolo.

En attendant, ce mois de plus avant la convention ne sera pas de trop pour régler la transition. Car pour les humanistes, il s'agit bel et bien d'enterrer l'ex-PSC jusque dans ses structures historiques. Nouveau programme, nouveau nom et nouvelles ASBL, confirme-t-on en interne. Trois ASBL principales structurent actuellement le parti, l'une gérant ses actifs, l'autre ses missions d'éducation permanente et une troisième, "Action Solidaire", en est le bras financier. C'est sur le compte bancaire de cette dernière qu'atterrit notamment la dotation publique dont bénéficie le cdH. Tout cela devrait être remplacé.