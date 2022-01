Mypension.be toujours plus consulté, y compris par les jeunes

Plus d’une personne sur quatre, dont de très jeunes adultes, a consulté mypension.be en 2021. Mais cette source d’information reste encore sous exploitée.

Les Belges sont de plus en plus nombreux à rechercher des informations sur leur pension. En 2021, plus de 25% des adultes se sont connectés à mypension.be (+30% par rapport à 2020), soit 2,49 millions de personnes. Il s'agit en grande majorité de futurs pensionnés (71%), selon un communiqué du Service fédéral des Pensions (SFP).