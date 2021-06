Neuf établissements belges parmi les meilleures universités du monde

L'UGent et l'UCLouvain ferment le top 3 belge à la 141e et la 188e position respectivement. L'ULB (207), la VUB (221) et l'UAntwerpen (233) se positionnent également parmi les 250 premiers. Les trois dernières universités belges présentes au classement sont L'UHasselt (471), l'ULiège (480) et l'UMons (entre les places 651 et 700).