Nouvelles inondations dans les provinces de Namur et du Brabant wallon: des dégâts matériels, mais aucune victime

Les provinces de Namur et du Brabant wallon ont à nouveau été touchées par des inondations samedi soir, alors que des fortes pluies se sont abattues sur la Belgique. De nouvelles averses orageuses se développeront sur la Belgique ce dimanche, prévient l'IRM.

De violents orages ont éclaté sur les provinces de Namur et du Brabant wallon samedi soir, ce qui a provoqué de nouvelles inondations. C'est toute la vallée de la Meuse, entre Dinant et Namur, qui a été touchée. Une situation toutefois "sans commune mesure", selon le Centre de crise, avec les inondations des 14 et 15 juillet, car les pluies n'ont cette fois pas provoqué de crue. Elles ont malgré tout causé des dégâts matériels, inondant des caves, endommageant la voirie, des habitations et des voitures.

Vue en plein écran La situation a été particulièrement compliquée à Dinant. ©BELGA_HANDOUT

Des dégâts matériels "conséquents" ont été constatés à Dinant, a indiqué le bourgmestre Axel Tixhon. Aucune victime n'est cependant à déplorer. Des routes ont été arrachées dans les rues Philippeville et Cardinal Mercier et des voitures emportées par les flots, tandis que l'eau a pénétré certaines maisons. "Ce sont de véritables torrents qui ont dévalé rue de Philippeville, route de Philippeville, rue Cardinal Mercier et Rue Fétis. Cela a été bref mais extrêmement violent. La cellule de crise a été réunie afin de coordonner l'intervention des services de secours", a assuré le bourgmestre, tandis que la protection civile a été appelée en renfort pour évacuer les débris et véhicules sinistrés.

Vue en plein écran ©BELGA_HANDOUT

Un amas de voitures emportées par les flots bloque un passage à niveau de la ville, a indiqué Infrabel. La gare de la cité mosane est également touchée par les coulées consécutives aux très fortes pluies. Le trafic ferroviaire était toutefois déjà interrompu ce week-end sur le tronçon impacté. Le passage à niveau concerné est situé au sud de la gare, sur le tronçon Dinant-Beauraing, déjà fermé au trafic en raison des inondations survenues mi-juillet. La ligne est censée rouvrir le 9 août. Au nord, le trafic était également interrompu ce week-end.

Vue en plein écran ©EPA

"Cela fait 57 ans que j'habite Dinant comme riverain de la Meuse, je n'ai jamais vu ça", a déclaré de son côté l'ancien bourgmestre de Dinant et actuel député provincial Richard Fournaux.

Vue en plein écran ©EPA

Les services communaux vont veiller à identifier les besoins urgents des riverains touchés dès ce dimanche matin et à accompagner au mieux les personnes sinistrées dans leurs démarches. Dans l'intervalle, quatre personnes ont dû être relogées.

Éboulement près du casino de Namur, plusieurs maisons évacuées

À Namur, les pompiers de la zone NAGE et de la zone DINAPHI, qui ont travaillé sans relâche toute la soirée, étaient encore mobilisés ce dimanche matin. "À 7h, nous comptions déjà une centaine d'interventions à effectuer, principalement pour du pompage d'eau", a indiqué le dispatching de la zone NAGE (Namur-Andenne-Gembloux-Éghezée).

À Namur, les interventions au programme ce dimanche matin concernent en majorité du pompage d'eau et de la fourniture de sacs de sable.

La semaine dernière, la zone NAGE avait comptabilisé environ 800 interventions liées aux inondations et la zone DINAPHI (Dinant-Philippeville) plus de 3.000. "On s'attend à dépasser ce nombre cette fois", craignent les pompiers. À Namur, les interventions au programme ce dimanche matin concernent en majorité du pompage d'eau et de la fourniture de sacs de sable, principalement sur le territoire de la ville de Namur. Les ambulances de la zone NAGE sont très peu sorties depuis samedi soir.

Un mur s'est par ailleurs effondré sur la chaussée de Dinant, près du casino de Namur et en contrebas de la Citadelle. Elle a été fermée à la circulation. "On évacue les gravats rapidement pour s'assurer que personne ne passait par là et n'a été piégé. C'est délicat, car il ne faut pas non plus provoquer de glissement supplémentaire", a expliqué le bourgmestre Maxime Prévot qui assistait aux opérations.

C'est le mur de la villa Legrand, abandonnée, qui a cédé sous le poids des terres, chaussée de Dinant à La Plante. "On craint pour la stabilité d'une maison, un expert passera dimanche, et on a suggéré à quelques voisins d'évacuer par mesure de précaution. Une famille de 6 personnes a été relogée aux frais de la ville à l'auberge de jeunesse non loin de là", a précisé M. Prévot.

Toujours sur le territoire de la ville de Namur, à Vedrin, une maison de repos a dû également être évacuée. "Les infiltrations d'eau ont provoqué des problèmes sur le réseau électrique. Les résidents ont été confiés soit dans leur famille soit sans d'autres maisons de repos", a indiqué M. Prévot.

"La situation à Namur est plus grave que la semaine dernière." Maxime Prévot Bourgmestre de Namur

"La situation à Namur est plus grave que la semaine dernière avec plusieurs rues inondées, plusieurs quartiers de la commune sous eau et des conséquences importantes sur plusieurs ménages à reloger", a résumé le bourgmestre Maxime Prévot. "Il y a des infiltrations au CHR et dans des maisons de repos, mais pas de perte humaine ni de blessé à ce stade", a-t-il ajouté. Parmi les rues les plus durement touchées figurent la rue Piret Pochet, le fond d'Arquet, la chaussée de Dinant, le fond de Bomel, la chaussée de Perwez… Plusieurs quartiers de la commune comptent d'énormes dégâts matériels comme Wépion, Vedrin et Saint-Marc.

La Vallée de la Molignée fermée à la circulation

La route de la Vallée de la Molignée était par ailleurs toujours fermée à la circulation ce dimanche, a indiqué le bourgmestre d'Anhée, Luc Piette. La chaussée reste obstruée par des gravats. "Il y a partout 20 centimètres de boue", a décrit le maïeur. "Du personnel régional est présent, tout comme les pompiers, avec un camion citerne, un grappin et une grue tandis que tout le personnel communal disponible a été rappelé."

"Les villages de Sosoye, Bioul, Maredret, Annevoie ou encore Denée ont connu des problèmes d'inondations", a détaillé la 1ère échevine Anne-Faeles-Vam Rompu. "C'est la catastrophe", a expliqué à son tour l'échevin Martin Chiaradia. "Le bas du village de Bioul est totalement inondé. On s'est retrouvé avec un mètre d'eau dans le village et dans certaines maisons."

Vue en plein écran ©EPA

Coulées de boue dans le Brabant wallon

La présence d'importantes coulées de boue a en outre été constatée dans une partie du Brabant wallon, a-t-on appris auprès de la zone de secours qui dénombre une trentaine d'interventions. Les fortes pluies qui se sont abattues samedi soir sur la Wallonie ont notamment touché les entités brabançonnes de Chaumont-Gistoux, Walhain et Wavre.

Dans certaines rues de Walhain, le niveau de la boue a atteint le mètre cinquante. Les pompiers ont été chargés de la diluer afin de faciliter le travail des services communaux de voirie qui interviendront par la suite.

Surveillance de la Vesdre, mais aucun incident à Liège

En province de Liège, la plus touchée par les intempéries de la semaine dernière,tous les services, protection civile, pompiers, armée, centres d'accueil et bus, ont été mis en état d'alerte et sont prêts à réagir, selon le gouverneur Hervé Jamar. Un plan de prévisibilité d'évacuation a ainsi été mis en place. Aucun incident n'était toutefois signalé ce dimanche matin.

"On n'est pas dans le même cas de figure en termes de précipitations. Principe de précaution oblige, je ne peux pas avoir un discours qui consiste à dire qu'il ne va rien se passer" Hervé Jamar Gouverneur de Liège

La crainte d'assister à de nouvelles inondations est pourtant réelle. Dans les communes les plus sinistrées, il n'y a plus d'égouts ou d'avaloirs, les berges et les murs de protection ont été abîmés, des ponts sont inutilisables. À l'heure actuelle, il est surtout question d'orages et débordements localisés, précise ainsi le centre national de crise. "On a les yeux surtout tournés vers la Vesdre où le système d'égouttage a été fort endommagé par les dernières crues", explique son porte-parole.

"Autant ne pas rester chez soi et prendre des risques", estime Hervé Jamar qui demande que l'on ne tombe pas dans une psychose inutile. "On n'est pas dans le même cas de figure en termes de précipitations. Principe de précaution oblige, je ne peux pas avoir un discours qui consiste à dire qu'il ne va rien se passer". La situation sera réévaluée régulièrement tout au long du week-end. Vendredi, dans un communiqué de presse, le gouverneur avait notamment conseillé de monter tous les objets de valeur à l'étage et de mettre en sécurité sur les hauteurs les véhicules stationnés sur la voirie.

