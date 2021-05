Panacher la vaccination? La question perd en pertinence

Les jeunes, en dernier?

Oui, l'âge constitue le grand facteur de risque qui sous-tend l'organisation de la campagne, mais celui-ci perd de son acuité au fur et à mesure que l'on se tourne vers un public de plus en plus jeune. Ce qui mène au renversement suivant: à partir d'un âge pivot, fixé autour de la quarantaine, ne faudrait-il pas cesser de progresser pas à pas? De quoi permettre, au passage, de lutter contre l'hésitation vaccinale et de ne pas reléguer les plus jeunes en queue de peloton, au risque de les perdre.

Une question dépassée

Et si la Flandre a le temps avant de se prononcer, ce n'est plus le cas des autres Régions. À Bruxelles, ce vendredi soir, la vaccination s'ouvre aux personnes nées entre 1975 et 1980, tandis que les personnes entre 35 et 40 ans peuvent se mettre sur liste d'attente. Pour l'heure, Bruxelles poursuit sa descente progressive dans les âges. Histoire de ne pas "surcharger le call center", indique-t-on au cabinet du ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) et de ne pas "générer trop de frustration chez les citoyens", qui seraient éligibles mais risqueraient de patienter à cause d'un afflux massif.