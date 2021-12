Parquet et police veulent conjurer le malaise du procès des attentats de Paris

Les neuf jours d'audition des enquêteurs belges furent un véritable calvaire. Le parquet fédéral et la police défendent leurs troupes et ne cachent pas leur colère.

Le calice jusqu'à la lie. Durant neuf jours, de manière incessante, les sept enquêteurs de la DR3, le service anti-terroriste de la police judiciaire fédérale, sont passés au gril du procès des attentats de Paris, attendus au tournant par des avocats de la défense, mais aussi des parties civiles, prompts à soulever les contradictions et les silences parfois gênés. La presse française s'en est mêlée, les journalistes assistant au procès que nous avons contactés sont unanimes: l'image renvoyée par les enquêteurs belges fut déplorable.

"L’indigence de l’enquête belge sur Salah Abdeslam sous les projecteurs du procès sur les attentats de Paris... On aurait pu éviter 130 morts!" Joëlle Milquet Ancienne ministre de l'Intérieur

"Nous sommes interpellés tant par la forme que le fond de certains exposés qui sont parfois d'une rare indigence. Nous nous étonnons aussi parfois de l'attitude hyper défensive des enquêteurs", tacle Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles et défenseur d'Ali El Haddad Asufi. L'impact fut si fort qu'il a poussé Joëlle Milquet, ex-ministre de l'Intérieur – qui n'avait visiblement pas envie de soutenir "ses" anciens policiers – à rédiger ce tweet accompagnant un article (cruel) du Monde: "L’indigence de l’enquête belge sur Salah Abdeslam sous les projecteurs du procès sur les attentats de Paris... On aurait pu éviter 130 morts!" Fermez le ban.

Manque de préparation

Que s'est-il passé? À la police fédérale, on explique des prestations ratées par des questions posées aux mauvaises personnes, mais on reconnaît aussi, sous couvert d'anonymat, un probable manque de préparation – l'ère est au media-training... – des enquêteurs à cet exercice si particulier: celui de venir dans la cage aux lions pour raconter un dossier vieux de six ans.

"Si le procès se tient à Paris avec un certain nombre de personnes sur le banc des accusés, c’est aussi parce que l’enquête a été correctement menée et a livré des résultats." Eric Snoeck DG de la police judiciaire fédérale

Le malaise fut si fort qu'il a poussé le directeur général de la police judiciaire fédérale, Eric Snoeck, à une longue interview pour la RTBF, où il précise: "Certains reproches ont été vécus de manière désagréable. Les enquêteurs et leur hiérarchie se sont longuement préparés aux témoignages. Durant l’enquête, tous les moyens ont été déployés pour arrêter les suspects. Si le procès se tient à Paris avec un certain nombre de personnes sur le banc des accusés, c’est aussi parce que l’enquête a été correctement menée et a livré des résultats."

"Transformé en boue infâme"

Au parquet fédéral, on serre également les rangs. "Face à ce Belgium bashing, les policiers ont l'impression que leur immense travail est transformé en une boue infâme. Ils sont tombés des nues et ne s'attendaient pas à être traités comme ça", relève le porte-parole Eric Van Duyse. "Il a peut-être manqué quelqu'un qui explique la procédure belge. En France, la police mène son enquête avec plus d'autonomie. En Belgique, les policiers ont une vision de terrain, tandis que la vision globale est celle du juge et du parquet. Si l'on voulait poser des questions globales ou sur les faits précédant les attentats, il fallait inviter d'autres témoins et poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Devant un tribunal belge, ils n'auraient pas été traités comme ça, pas de manière aussi violente", souffle Eric Van Duyse, pour le parquet fédéral.

Une source judiciaire évoque même une "indignation stratégique". En effet, selon celle-ci, certains avocats des parties civiles, qu'on aurait pu imaginer alliés objectifs des enquêteurs, auraient chargé ces derniers pour une bonne raison: "On a appris qu’ils voulaient faire établir la responsabilité de la Belgique au pénal pour attaquer la Belgique. C'est un jeu dangereux", souffle cette source.