Pas d'accord au gouvernement sur la déductibilité des dons aux ASBL

"Vente de vêtements de seconde main, vente d’artisanat, marchés de Noël… Ces activités ont été mises à l’arrêt, écrivait-il récemment dans une tribune dans La Libre. De plus, les associations financent une part parfois significative de leur budget au travers d’actions culturelles et sociales: concerts de gala, dîners, ventes aux enchères, événements sportifs ou récréatifs, visites, brocantes, appels aux dons à l’occasion de fêtes familiales, etc. Et ici encore ces sources de moyens précieux ont disparu."