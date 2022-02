Pedro Facon, commissaire corona: "Le déclassement de la science est inquiétant"

Le Commissaire corona entrevoit la fin de sa mission. Le passage en code orange amorce le début d'une sortie de l'épidémie de covid. Pour de bon, cette fois? Soyons humbles, on n'en sait rien, prévient Pedro Facon. "Mais profitons de l’été pour faire baisser la température de la société." Il fait le bilan de deux années de gestion de crise, parfois chaotique, et l'affirme: "On ne peut plus nous reprocher de ne pas être préparés."