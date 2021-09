"Personne n’est autre chose que ce qu’il ou elle transmet"

Être, c’est faire

Une phrase me frappe. « Personne n’est autre chose que ce qu’il fait » . Pas de jargon. Le sens de chaque mot, pris individuellement, est limpide. Pourtant, l’ensemble dégage une puissance absolue. Personne n’est autre chose que ce qu’il fait; notre existence n’est rien de plus que les actes que nous posons. Être, c’est faire. N’est-ce pas réducteur ? Provocateur ? Vous continuez : « il me reste 3 ou 4 semaines à pouvoir faire. Alors, le choix de ce que je fais, la manière dont je le fais sont plus importants que jamais ».

Et si, lors d’une discussion difficile au boulot, dans sa famille ou dans son couple, on prenait le pli de faire l’hypothèse du « c’est la dernière fois »? En vous écoutant «pour la dernière fois», grave et joyeux, je me dis que cette posture mentale peut nous rendre plus serein, plus à l’écoute et plus joyeux dans des moments de discussion difficile avec autrui.