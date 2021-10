Plainte à l'APD face à une faille de sécurité sur les données de santé

La coopérative Medispring, regroupant plus de 2.200 médecins, a déposé une plainte au sujet de l'application Helena.

Une plainte a été déposée auprès de l'Autorité de protection des données (APD) par Medispring, une coopérative regroupant plus de 2.200 médecins, au sujet d'Helena, une des plus importantes applications d'échange de données entre médecins et patients en Belgique, rapporte Le Soir mercredi.