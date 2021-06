Plus de diplômés STEM, un impératif pour le développement wallon

Alors que 800 usineurs et 1.600 techniciens de maintenance sont recherchés en Belgique francophone, les jeunes à choisir de s'inscrire en 3e secondaire dans les filières qualifiantes conduisant à ces professions étaient particulièrement peu nombreux l'année dernière.

"Il y a sans doute eu de nombreuses occasions ratées pour les jeunes de s'orienter vers des filières porteuses et des métiers."

Une fois encore, la crise a pesé lourd... Vu les règles sanitaires en fin d'année scolaire 2020, l'organisation d'un accompagnement pour l'orientation des élèves de 14-15 ans a été rendue quasi impossible . Résultat des courses: un grand nombre d'inscriptions ont été réalisées "par défaut" dans la filière de transition , tandis que les filières techniques et professionnelles ont été désertées.

"Il y a sans doute eu de nombreuses occasions ratées pour les jeunes de s'orienter vers des filières porteuses et des métiers qui leur conviendraient mieux qu'un parcours dans l’enseignement général", note l'administrateur de la Fondation pour l'enseignement, Olivier Remels.

Filière de relégation

Si la crise a laissé des traces l'an dernier, le problème est cependant plus profond. En effet, beaucoup de jeunes conservent une image particulièrement négative de l'enseignement qualifiant , trop souvent considéré comme une filière de relégation. Un tort, alors que les débouchés offerts par les filières STEM notamment – sciences, technologies, ingénierie et mathématiques – sont particulièrement nombreux.

Afin de redorer le blason des métiers de l'industrie, mais aussi des filières qui y mènent, la Fondation pour l'enseignement et la Cité des métiers de Charleroi ont lancé ce jeudi une campagne de sensibilisation en ligne. Portée par le youtubeur Abdel en vrai, celle-ci met en exergue les rencontres de 15 jeunes avec des professionnels issus de filières qualifiantes et actifs dans des entreprises en Hainaut: la Sonaca, Industeel et Alstom.