Plus qu'un collaborateur pour les ex-ministres fédéraux

C'est noir sur blanc dans les notifications issues du dernier conclave budgétaire fédéral. Il ne sera plus question pour un ancien ministre de s'accorder deux équivalents temps plein pendant cinq ans maximum sur fonds publics. Sous l'impulsion des verts, cet avantage historique sera ramené à ni plus ni moins qu'un collaborateur pendant deux ans, s'engage la Vivaldi. Désormais anachronique, cet usage fut imaginé en son temps pour assurer le suivi des courriers et autres sollicitations visant un ministre au-delà de sa sortie de charge et coûte encore plusieurs millions d'euros par législature aux gouvernements qui le pratiquent.