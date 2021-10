Pollution à Zwijndrecht: le parlement flamand demande des examens sanguins à plus large échelle

800 riverains testés ce mardi

Après un débat au parlement flamand et des questions aux ministres compétents Zuhal Demir et Wouter Beke, Groen a déposé une proposition de résolution visant à donner à davantage de personnes vivant dans le quartier la possibilité de se faire tester.

Des coûts récupérés auprès de 3M

La majorité a ensuite proposé sa propre résolution. Selon Koen Daniëls (N-VA), la proposition consiste à "déployer au maximum les capacités d'investigation actuelles" et, dans le même temps, à "rechercher des capacités supplémentaires pour donner au plus grand nombre de personnes possible dans un périmètre plus large autour de la société 3M la possibilité d'être testées". En outre, la résolution demande que tous les coûts (santé, de contamination du sol et de décontamination)soient récupérés auprès de 3M.