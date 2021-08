Pour un véritable conseil de sécurité nationale belge... et non son ersatz actuel

Un véritable conseil de sécurité nationale, composée des membres de différents ministères, fonctionnerait comme un état-major et serait en mesure de proposer des options solides au politique, tout en comprenant ses besoins et contraintes.

Le traitement politique des questions liées au covid, aux intempéries de cet été ou encore l’évacuation de Kaboul laisse un goût d’impréparation et de réaction tardive. Pourtant, toutes ces crises ont été anticipées dans la littérature de sécurité nationale.

Vue en plein écran Joseph Henrotin.

Il est cependant vrai que Belgique a un rapport paradoxal aux questions de sécurité. C’est l’Etat d’Europe de l’Ouest qui a le plus et le plus rapidement réduit ses forces armées après la guerre froide ; et c’est le seul Etat de l’Union européenne à avoir réduit les compétences de sa protection civile. En 2014, le centre de crise indiquait que la protection du Premier ministre, alors victime d’un « attentat fritier », était du ressort du Cercle de Wallonie dès lors qu’il faisait un discours dans ce cadre.

Ce qui a été vécu le sera encore en dépit du dévouement des professionnels mais du fait d’un processus décisionnel inadapté. Or, la prospective est sans ambiguïté. Les épisodes climatiques extrêmes vont se multiplier ; la guerre interétatique est revenue sur le devant de la scène depuis 2014 ; le djihadisme, loin d’avoir disparu, continue de progresser dans le monde ; les questions cyber et d’influence/manipulation constituent un risque majeur.

Lire aussi Une nouvelle réflexion sur l'avenir de la Défense belge

Certes, des efforts ont été consentis par l’ancienne majorité en matière de défense mais l’on voit que l’actuelle, qui devait prendre position sur l’actualisation de la vision stratégique au terme d’un rapport de recommandations d’experts auquel l’auteur a participé, tarde à le faire.

Le rôle du politique est de décider face à des options complexes et non pas de se substituer aux professionnels, au risque de s’éparpiller mais aussi de perdre en légitimité.

Du reste le travail fait pour la défense ne l’est pas nécessairement ailleurs : le démantèlement de la protection civile sous couvert d’une réforme en est la preuve. Or, risques et menaces futurs seront transverses. Le grand nombre de compétences et de capacités nécessaires fait que ces crises ne concerneront pas uniquement un seul département ou un seul niveau de la « lasagne institutionnelle ». Ils impliqueront aussi une véritable capacité de planification appuyée sur plusieurs ministères plutôt qu’une gesticulation par cellule de crise interposée ; tout comme il faudra être capable d’objectiver les capacités nécessaires et ce, dans le temps long (1).

La solution d'un état-major

Dans le même temps, la récurrence des crises impose une professionnalisation hors de portée des cabinets ministériels. Le rôle du politique est de décider face à des options complexes et non pas de se substituer aux professionnels, au risque de s’éparpiller, mais aussi de perdre en légitimité. La solution que les armées ont historiquement trouvée pour faire face à la complexité et à la variété des situations est l’état-major, permettant aux décideurs de trancher en connaissance de cause et en leur évitant le piège du micromanagement.

C’est pour cela qu’il me parait pertinent de disposer d’un véritable conseil de sécurité nationale et non son ersatz actuel.

Lire aussi Le Fédéral va chaperonner la Wallonie pour la gestion de la crise due aux intempéries

Fonctionnant en permanence comme un état-major, il serait armé par des membres de différents ministères. Chargé de coordonner les planifications en amont des différents départements – voire de les initier lorsqu’elles d’existent pas – en s’appuyant sur la prospective et les services de renseignement, il pourrait avoir accès aux ressources des départements comme du privé ou du monde académique.

Qu’il faille ou non dissoudre des organismes déjà existants importe peu à ce stade : entendons-nous sur l’idée maîtresse d’introduire un facteur de facilitation et de simplification, en anticipant plutôt qu’en réagissant.

Il serait ainsi en mesure de proposer des options solides au politique, tout en comprenant ses besoins et contraintes. Il jouerait également un rôle central dans la communication en tant que vecteur de résilience, essentiel dans le contexte contemporain d’« infauxcalypse ». Qu’il faille ou non dissoudre des organismes déjà existants importe peu à ce stade : entendons-nous sur l’idée maîtresse d’introduire un facteur de facilitation et de simplification, en anticipant plutôt qu’en réagissant.

Un temps d'avance

Dans la même veine, en ce qui concerne la sécurité intérieure, on peut se demander s’il est bien nécessaire de conserver une capacité provinciale de gestion de crise.

Les crises climatiques, industrielles (accidents, attaques) ou terroristes auront des empreintes géographiques de plus en plus larges, demandant des moyens hors de portée d’un seul gouverneur. De sorte que trois centres de crise régionaux en liaison permanente avec le conseil de sécurité nationale paraissent offrir plus de souplesse opérationnelle tout en offrant de meilleures garanties de transparence dans l’exercice du contrôle démocratique.

Les états-majors n’ont jamais empêché de mauvaises décisions d’être prises mais ils peuvent permettre aux décideurs, constamment soumis au présentisme, de gagner un temps d’avance.

Les états-majors n’ont jamais empêché de mauvaises décisions d’être prises mais ils peuvent permettre aux décideurs, constamment soumis au présentisme, de gagner un temps d’avance. Et peut-être aussi de retisser les liens d’un contrat social où la protection de la population est cardinale et où toute perception d’un défaut en la matière peut nourrir les extrêmes.

(1) Une capacité est la combinaison d’un concept d’emploi, de personnels recrutés et formés, de son organisation, d’infrastructures et d’équipements éventuellement nécessaires.