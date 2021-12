Pour Van Peteghem, aucune piste n'a encore été exclue dans le débat sur le nucléaire

Aucune piste n'a encore été écartée dans le débat sur l'approvisionnement énergétique et donc la fermeture des centrales nucléaires, a déclaré dimanche le vice-premier ministre Vincent Van Peteghem (CD&V) au cours de l'émission "De Zevende Dag" (Eén - VRT). Pour le président du MR, Georges-Louis Bouchez, la fermeture complète des centrales nucléaires en 2025 est exclue et le gouvernement doit se concentrer pleinement sur la prolongation des deux dernières centrales.

La loi actuelle prévoit la fermeture définitive des sept centrales nucléaires en 2025. L'accord de coalition va dans ce sens, mais laisse la porte ouverte pour que les centrales de Doel 4 et Tihange 3 restent ouvertes plus longtemps. Afin d'absorber la perte de cette capacité nucléaire, une vente aux enchères a été organisée pour les projets qui peuvent compter sur des subventions. Il s'agit notamment de deux centrales électriques au gaz à Vilvorde et aux Awirs.

Le vice-premier ministre Van Peteghem a répété que pour lui, le coût et l'approvisionnement en énergie sont primordiaux. Et dans la perspective d'une fermeture complète, cela n'est pas assuré. Engie a annoncé qu'elle demanderait un nouveau permis pour la centrale de Vilvorde, mais une autre possibilité est de modifier la loi pour inclure d'autres usines à gaz à Seraing et Manage. Et puis il y a l'option B, avec le prolongement des centrales nucléaires. "Aucune piste n'a encore été écartée".