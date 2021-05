Pourquoi la balance penche pour la vaccination des 16-17 ans

Politiquement, le débat n'est donc pas encore tranché – on scrutera la CIM de mercredi prochain. La Belgique doit-elle vacciner les jeunes de 16 et 17 ans? De son côté, le Conseil supérieur de la santé (CSS) a déjà statué depuis une quinzaine de jours. En faveur de la vaccination, au moyen du vaccin signé Pfizer/BioNTech, le seul autorisé jusqu'ici pour cette tranche d'âge. En insérant cette cohorte d'environ 249.000 jeunes dans le fil de la vaccination des plus de 18 ans, en tenant compte des comorbidités et de l'âge comme principaux facteurs de risques.