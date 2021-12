Pourquoi les victimes du "Madoff belge" n'ont-elles toujours rien perçu?

Alors qu'elles ont obtenu gain de cause depuis près d'un an, les victimes de Stéphane Bleus, surnommé le "Madoff belge", n'ont toujours pas touché un sou de dédommagement.

C'est que les victimes finissent par trouver le temps long... Depuis janvier 2021 et la condamnation définitive de Stéphane Bleus et de son ancien bras droit Xavier Barnich à, respectivement, quatre ans de prison pour ce qui excède la détention préventive et une peine de travail, les 19 victimes constituées partie civile n'ont toujours pas touché un sou. En effet, sur les 6 millions d'euros qui se sont envolés via la pyramide de Ponzi mise en place par l'homme condamné pour escroquerie, 534.000 euros issus des confiscations obtenues sur son patrimoine devaient être versés sur les comptes des victimes.