Préavis de grève et d'actions dans la fonction publique à partir du 14 janvier

CSC et SLFP ont déposé un préavis de grève dans la fonction publique fédérale, en raison de l'enlisement des négociations sur un accord sectoriel et d'une pression accrue au travail.

Le front commun syndical composé de la CSC et du SLFP a déposé un préavis couvrant les grèves et actions dans la fonction publique fédérale à partir du 14 janvier 2022 et pour une durée indéterminée , ont indiqué les syndicats mercredi.

Des négociations "au point mort"

"Il n'y a aucun signe d'appréciation pour le travail effectué pendant la crise du Covid-19", déplorent CSC et SLFP. "Au contraire, la pression au travail ne cesse d'augmenter en raison d'un niveau d'effectifs de plus en plus serré dû à des économies linéaires permanentes et à la réduction des budgets du personnel."