Près de 90% du personnel des établissements de soins est vacciné...

Uniquement le personnel salarié

Trois: que le personnel hospitalier (90,6%) et celui des maisons de repos en Flandre (93,8%) est davantage vacciné que la population adulte du plat pays (85%). Au contraire de celui travaillant dans les maisons de repos wallonnes (78,5%) et bruxelloises (66,9%) , plus en phase avec la population adulte (80% en Wallonie et 64% à Bruxelles).

La vaccination, en hausse avec l'âge

Tant qu'à tracer des parallélismes avec la population dans son ensemble, le KCE relève que la couverture vaccinale augmente avec l'âge. "Les catégories les plus jeunes, de 18 à 34 ans et de 35 à 44 ans, représentent deux tiers du personnel non vacciné." Et puisque l'on parle du personnel non vacciné, celui-ci travaille à 53,1% dans un établissement wallon et à 24,1% à Bruxelles. "Avec une part de 22,8 %, le personnel des établissements de soins en Flandre est relativement sous-représenté dans le groupe des personnes non vaccinées."