Près de neuf élèves sur dix ont obtenu le CEB

L’épreuve avait été annulée en 2020 à cause du confinement . L’édition 2021 du CEB a toutefois bel et bien eu lieu. Sur 52.792 élèves, 46.627 ont réussi cette épreuve externe commune, soit 88,32% des élèves de sixième primaire . En 2019, le taux de réussite moyen était de 90,49%.

"Le taux de réussite est seulement de 2% plus faible qu’en 2019, et ce, malgré les conditions particulières subies par les élèves et les équipes éducatives", souligne la Fédération Wallonie-Bruxelles dans son communiqué. Le CEB a pour objectif de vérifier l'acquisition des compétences nécessaires pour entrer à l'école secondaire. Les tests portent sur le français, les mathématiques et l'éveil.