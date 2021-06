Protection des données: la Commission met la Belgique au pied du mur

Robben se défend

Ces considérations visent notamment Frank Robben, qui siège à l'ADP tout en dirigeant la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, la plateforme eHealth et en étant le principal rédacteur des décisions du CSI. "C'est dommage que certains me prêtent à tort d'autres intentions" (que de faire son travail de manière indépendante), a réagi l'intéressé selon des propos relayés par l'agence Belga. Pour lui, le fait d'exercer une activité professionnelle extérieure à l'APD n'est que normal , une nécessité pour y apporter de l'expertise.

La balle au Parlement

Mathieu Michel (MR), le secrétaire d'État en charge de la Protection de la vie privée, a renvoyé mercredi la balle au Parlement fédéral. "Il me semble urgent d'inviter le Parlement à prendre ses responsabilités et à clarifier une situation que j'estime hautement problématique", a-t-il dit devant la commission Justice de la Chambre. Il a également indiqué se tenir prêt à proposer "des mesures structurelles" pour revoir la loi qui encadre l'application du RGPD en Belgique, pour que cette situation ne puisse plus se reproduire à l'avenir.