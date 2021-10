Environ 50.000 personnes dans les rues de Bruxelles pour le climat

Après un an et demi de quasi-absence dans les rues en raison du contexte sanitaire, ONG, syndicats, mutualités, organisations de jeunesse et mouvements citoyens ont lancé un nouvel appel à la mobilisation de masse pour le climat. "Le message est simple: nous attendons des mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes", indique le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel.