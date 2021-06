Retard de trois semaines pour la campagne de vaccination

L'approvisionnement limité du vaccins Johnson & Johnson a été mis en cause par la taskforce vaccination.

Pour l'ensemble du deuxième trimestre, on attend actuellement un total d'environ 450.000 doses du vaccin de Janssen, soit la moitié de ce qui avait été annoncé auparavant.

On ignore en outre encore le schéma de livraison de l'entreprise américaine pour les semaines à venir.

Il n'y a en outre pas beaucoup de perspectives pour les semaines à venir, si ce n'est une livraison "très maigre" de 24.000 doses du vaccin de Johnson & Johsnon la semaine prochaine, a déploré Sabine Stordeur, responsable francophone de la taskforce vaccination.

Cela alors que la Belgique recevra à nouveau la semaine prochaine plus d'1,1 million de vaccins: plus de 800.000 de Pfizer, 167.000 de Moderna, 125.000 d'AstraZeneca et, donc, 24.000 de Johnson & Johnson.