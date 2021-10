Sale temps pour l'institution régionale

Le leadership fédéral est maintenu à la faveur de la crise sanitaire, éclipsant une action régionale souvent laborieuse.

Un kern, un Conseil des ministres et un Codeco. Il n'aura finalement fallu que quelques heures au gouvernement fédéral pour imposer d'abord un agenda serré, ensuite l'état d'urgence à la Belgique face à la recrudescence de la pandémie. Ce qu'à peu près tous les observateurs, francophones surtout, ont souligné, c'est l'extraordinaire facilité avec laquelle la Vivaldi a pu balayer les réticences, voire l'opposition ferme du gouvernement flamand et de son ministre-président Jan Jambon à l'égard du covid safe ticket. Bien sûr, le fait que ce Codeco se soit déroulé en vidéoconférence n'a pas aidé le ténor N-VA, mais tout de même, la pilule est dure à avaler pour les nationalistes. Ceux-ci n'ont pas manqué de le faire savoir via un Bart De Wever bien amer vis-à-vis de ce tour de vis fédéral. Si la N-VA n'ignore plus qu'en matière sanitaire, le relâchement est plus risqué que la fermeté, la séquence a pour effet de maintenir la prééminence fédérale dans la gestion de cette crise. Gageons que la Flandre n'en restera pas là.

Cet épisode aura au passage jeté une nouvelle fois une lumière assez crue sur une forme de retrait duquel l'institution régionale semble avoir du mal à sortir. En Wallonie, le coup dur des inondations semble être derrière le gouvernement Di Rupo. D'un point de vue politique, celui-ci a relevé la tête, même si la situation des sinistrés reste préoccupante dans certaines zones inondées en juillet dernier. Au niveau de la lutte anti-covid, le gouvernement wallon compte sur le covid safe ticket pour que la campagne de vaccination crève le plafond auquel elle semble se heurter. Mais en parallèle, force est de constater que la Wallonie peine à exister sur d'autres terrains, comme celui de la relance économique par exemple. En interne, la méthode très centralisatrice du ministre-président Di Rupo agace parfois ses partenaires.

Lire aussi La reconstruction, sixième axe du plan de relance de la Wallonie

La situation semble encore plus délicate à Bruxelles où la machine gouvernementale est carrément grippée, à entendre les échos qui viennent de la majorité régionale. D'un côté, la gestion de la pandémie du ministre Ecolo de la Santé, Alain Maron, est jugée légère par ses partenaires, cependant que les chiffres grimpent et que la vaccination patine. De l'autre côté, on ne compte plus les soupirs lorsqu'on évoque le leadership et l'incarnation de ministre-président de Rudi Vervoort. Quant au parti DéFI, il semble en décalage depuis qu'il a dû affronter la charge PS/Ecolo sur la neutralité au sein de la Stib. Le ministre Bernard Clerfayt est de moins en moins souvent dans la ligne de l'exécutif et suscite des crispations. Résultat des courses: le gouvernement Vervoort peine à trancher dans des dossiers aussi divers que la gestion des trottinettes en ville, la législation sur l'étourdissement avant abattage des animaux destinés à l'alimentation ou encore la politique de contrôle des loyers qui montre aussi ses limites. Le tout dans un contexte budgétaire des plus moroses.