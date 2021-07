Sept personnes toujours portées disparues après les intempéries

Il était attendu que ce chiffre fluctue pendant quelques jours. D'une part, parce que des individus allaient être retirés de la liste lorsqu'ils auraient donné signe de vie et d'autre part, parce que de nouvelles personnes allaient être portées disparues par des proches ou des amis qui s'inquiètent de rester sans nouvelle depuis plusieurs jours.

Parmi les personnes dont les autorités n'ont pas de nouvelles, "des signes de vie sont probables" pour certaines, tandis que d'autres font probablement partie des victimes mortelles. Le numéro d'information 1771 - joignable entre 09h00 et 18h00 - et la police (fédérale et locale) reçoivent encore régulièrement des signalements d'éventuelles disparitions, ces chiffres peuvent donc encore varier, prévient le Centre de crise.