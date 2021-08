Si une certaine habileté fiscale est autorisée, elle doit rester raisonnable...

En 2006, il avait réalisé une première restructuration du groupe consistant en la constitution de nouvelles sociétés holdings, des cessions intragroupes d’actions financées par endettement externe, des augmentations et réductions de capital, des fusions de sociétés, etc.

En 2012, suite à l’entrée d’un investisseur tiers (un fonds d’investissement français) au sein d’une nouvelle holding luxembourgeoise du groupe (joint venture), une seconde réorganisation de vaste ampleur fut mise en place. Celle-ci se caractérisa notamment par la vente et l’apport à la holding luxembourgeoise des actions de la holding belge du groupe, ainsi que par une distribution de dividendes et une réduction de capital par la holding belge à la holding luxembourgeoise. Ces sommes furent ensuite rapatriées en direction des actionnaires ultimes en franchise d’impôt.

Le noeud du problème

Le nœud du problème : l’exonération de précompte mobilier prévue par la Directive mère-filiales, appliquée par la holding belge en 2012 sur la distribution de dividendes et la réduction de capital vers la holding luxembourgeoise. La Cour d’appel de Gand a donné raison au fisc et condamné la holding belge à verser le précompte mobilier sur ces montants à l’Etat, sur le fondement du principe d’interdiction de l’abus de droit en droit européen.

Rappel à l'ordre

Cet arrêt sonne comme un rappel à l’ordre pour les responsables de groupes de sociétés : ceux-ci ont plus que jamais intérêt à bien documenter et étayer les justifications économiques de leurs opérations transfrontières, en particulier lorsqu’une exonération de précompte mobilier est invoquée lors de paiements de dividendes (ou d’intérêts) vers une société holding (ou de financement) étrangère.

La prudence est d’autant plus de mise que le fisc est bien outillé pour combattre ce genre de montages. Non seulement il reçoit sur un plateau d’argent une manne d’informations en provenance des administrations fiscales étrangères, mais en outre il peut invoquer aussi des mesures anti-abus de plus en plus efficaces pour combattre les montages en question lorsqu’il en prend connaissance.