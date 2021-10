Toute la Belgique à nouveau en rouge sur la carte covid européenne

L'Union européenne déconseille à nouveau de voyager vers et depuis toute la Belgique. C'est ce qui ressort de la dernière mise à jour de la carte covid européenne , publiée chaque jeudi par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Sur cette carte destinée à illustrer les différents niveaux de risques entre régions d'Europe, la Flandre est passée d'orange à rouge ce jeudi . Le nord du pays rejoint ainsi Bruxelles et la Wallonie, qui étaient respectivement passées en rouge depuis juillet et août.

Une région devient rouge dans deux cas. D'une part, lorsque le taux d'infection pour 100.000 habitants fluctue entre 75 et 200 pendant une période de quatorze jours avec un taux de positivité supérieur à 4%. D'autre part, lorsque le taux d'infection est supérieur 200, quel que soit le taux de positivité.

L'Europe de l'Est en rouge

Cette cinquième vague ne se limite pas aux frontières de la Belgique, tout en rouge pour la première fois depuis début septembre. D'autres pays comme le Luxembourg, l'Irlande, la Finlande et la majorité de l'Allemagne sont rouges. En France métropolitaine, le vert et l'orange se partagent le territoire tandis que les Pays-Bas sont divisés soit en provinces orange et rouges.