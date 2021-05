Un Belge sur deux aura été à moitié vacciné d'ici une semaine

L'épidémie continue de ralentir en Belgique, alors que une personne sur deux aura reçu sa première dose de vaccin d'ici la fin de la semaine prochaine. Mais les livraisons perturbent encore le calendrier.

La vaccination suit son petit bonhomme de chemin, à un bon rythme même, alors que l'épidémie ralentit. C'est en tout cas ce que nous a appris Sciensano aujourd'hui, ainsi que la task force vaccination qui a fait son rapport hebdomadaire, comme chaque samedi après-midi.

Les hospitalisations sont tombées à moins de 100 par jour (une baisse de 26% en une semaine), on ne compte "plus que " 469 patients aux soins intensifs, les nouvelles contaminations ne cessent de baisser, et l'incidence sur 14 jours s'établit à 252,3 cas pour 100.000 habitants (-28%). Le taux de reproduction est lui estimé à 0,817, ce qui démonre que l'épidémie tend à ralentir.

La semaine prochaine, une personne sur deux en Belgique devrait avoir reçu sa première dose de vaccin, nous annonce de son côté Sabine Stordeur pour la taskforce vaccination, et un Belge sur cinq sera déjà (théoriquement) totalement protégé.

49,4 pourcent Un Belge sur deux, soit 49,4% aura reçu sa première dose de vaccin d'ici la semaine prochaine.

La vaccination des personnes étiquetées en risque de comorbidité a presque atteind son objectif: 76% (soit 1,13 millions de personnes) ont été vaccinés, l'objectif était d'atteindre 80%. On y est presque. Idem pour les seniors, qui eux aussi sont aussi quasi tous vaccinés. Plus de 91% de la population âgée de 65 ans et plus a en effet reçu une première protection et presque 50% est totalement vaccinée.

Et quid des adolescents entre 12 et 18 ans, va-t-on également les faire monter dans le train de la vaccination maintenant que Pfizer a reçu l'autorisation d'administration pour cette catégorie d'âge? "Si vaccination des adolescents il y a, elle suivra la campagne classique par ordre d'âge décroissant", a expliqué sabine Stordeur. Mais le Conseil supérieur de la santé doit d'abord se positionner. Il va étudier les pratiques des pays voisins, et analyser les bénéfices risques de l'administration du vaccin pour les ados. "Autoriser ne signifie pas que cela a un intérêt", insiste la task-force.

"Autoriser ne signifie pas qu'il y a un intérêt. Une analyse bénéfices/risques va être demandée". La task-force vaccination

Retards dans les livraisons

Reste aussi un point noir dans le tableau général plutôt optimiste brossé ce jour. La livraison des vaccins, qui patine encore et toujours dans le chef des firmes AstraZeneca et Jonhson&Jonhson. La task force souligne la stabilité des livraisons pour les vaccins Pfizer et Moderna, mais les déceptions s'accumulent pour les deux autres vaccins. Astra a reporté d'une semaine ses dernières livraisons du mois de mai. Le vaccin de la firme britannique connait néanmoins ses dernières heures. D'ici deux semaines, il n'y aura plus d'invitation pour une première injection de ce vaccin, a indiqué Sabine Stordeur. Concernant Jonhson&Jonhson, le calendrier de juin et juillet est lui complètement vide. Les dates de livraisons ne sont pas communiquées. Tout cela pourrait donc entraîner un retard dans planning de vaccination belge de 2 à 5 semaines.

Pas de panique néanmoins pour les personnes ayant reçu leur première dose d'AstraZeneca, les livraions suivantes seront réservées à l'administration de leur deuxième dose, ce qui signifie aussi que les prochains vaccinés auront peu de chance (ou risques pour les plus craintifs...) de se voir administrer le vaccin suédo-britannique.