Un certificat covid pour la France mi-juin

À l’agenda du comité de concertation du 4 juin: le certificat Covid, qui pourrait entrer en vigueur dès la mi-juin pour les voyages entre la Belgique et la France.

Vendredi, c'est Codeco. La question centrale qui figure à l'agenda: les voyages, et en particulier le certificat covid. Car si la Commission européenne tente d’harmoniser l’usage de ce certificat européen destiné à faciliter un retour à la libre circulation, qui devrait être valable dans toute l’Union européenne à partir du 1er juillet, il ne s’agit que de propositions: les États membres peuvent être moins stricts.

Les autorités belges espèrent ainsi négocier un accord bilatéral avec la France pour une reconnaissance mutuelle des certificats covid belge et français dès le 15 juin. Car ce certificat permettra d'éviter la quarantaine non seulement pour les résidents belges qui reviennent au pays, mais aussi pour les Français qui se rendent en Belgique – et inversement. La base de données qui doit permettre de délivrer le certificat belge, sous forme digitale, mais aussi sous format papier, devrait être techniquement prête à le faire dans les tout prochains jours, nous dit-on.

Mettre en œuvre ce certificat dès la mi-juin permettrait de gagner du temps sur une destination très prisée des Belges, et de roder le système avant de l’élargir aux autres États membres. Des accords avec le Luxembourg et les Pays-Bas pourraient également être signés avant le 1er juillet.

Combien de doses

Le certificat covid belge n'accordera-t-il la liberté qu’après deux doses (sauf pour le Johnson&Johnson), reçues depuis au moins 14 jours, ou sera-t-il moins sévère?

Autre question: pour les vaccinés, la liberté ne sera-t-elle accordée qu’après deux doses (sauf pour le Johnson & Johnson), reçues depuis au moins 14 jours, comme le recommandent les autorités européennes, ou les conditions pourraient-elles être moins sévères? Une seule dose injectée depuis deux semaines donne déjà de bons résultats en termes d’immunité, argumentent certains. Mais mettre la barre à deux doses constituerait un levier potentiel pour obtenir une couverture vaccinale plus complète. Il faut aussi décider à partir de quel âge le certificat covid, qui peut aussi être basé sur un test, est exigé: 6 ans? Ou plutôt 12, voire 18?

Qui paie les tests

Concernant les tests, la Belgique doit décider si elle se limite aux tests PCR et aux antigéniques, comme le recommande l’Europe, ou si elle inclut les autotests. Et définir qui va payer ces tests. Parmi les scénarios possibles: prévoir un certain nombre de tests gratuits pour l’été pour le plus vulnérables et/ou offrir des tests gratuits à ceux qui n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner.

Pukkelpop et Formule 1

Le sujet des grands événements, comme Pukkelpop ou le Grand Prix de Formule 1, devrait aussi être sur la table. Une deuxième vague d’événements tests, incluant un Covid Safe Ticket, qui ressemblera très fort au certificat covid, avec sans doute en plus la possibilité de faire un test rapide sur place, devrait être décidée, et peut-être une jauge maximale de spectateurs.

Horaires dans l'horeca

Il n'est pas exclu que le comité de concertation de vendredi revienne sur les heures de fermeture dans l'horeca.