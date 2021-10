Un Codeco "soft" qui fait plier la Flandre...

Il serait exagéré d'affirmer que la montagne accouche d'une souris. Mais il faut bien constater que, comme annoncé, ce nouveau Codeco ne donne pas lieu à un renforcement spectaculaire de l'arsenal de lutte contre la pandémie. Ni fermeture ni interdiction nouvelle et encore moins d'obligation vaccinale à signaler, mais un retour à un usage plus strict du masque et l'imposition du covid safe ticket à l'échelle nationale.

Un bonbon pour Jambon

Les décisions de ce dernier Codeco seront plus difficiles à digérer en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie qui, en raison d'une couverture vaccinale plus faible, avaient maintenu un usage plus large du masque et décidé d'appliquer le covid safe ticket dès le 15 octobre pour la première, à partir du 1er novembre pour la seconde. Le gouvernement flamand, via son ministre-Président N-VA Jan Jambon, s'était par contre montré hostile à la généralisation de ce CST. Il en sera donc pour ses frais. "Il faut dire la vérité aux Flamands: le problème se trouve principalement en Wallonie et à Bruxelles. Nous en sommes aujourd'hui victimes", avait déploré le président nationaliste Bart De Wever. Voilà le bourgmestre d'Anvers soumis à l'exigence fédérale.