Un employé sur quatre aura reçu un bonus cette année

Cette année, un quart des employés du secteur privé aura reçu un bonus, soit presque autant que l’année dernière, selon une analyse du prestataire de services RH, Acerta, sur la base des données de 150.000 employés et de 33.000 entreprises.

Un résultat remarquable, dans la mesure où ces bonus sont basés sur les résultats financiers de 2020 et parce que le montant moyen du bonus accordé (5.300 euros) n’a jamais été aussi élevé .

"Les entreprises souhaitent récompenser les travailleurs d’avoir atteint des objectifs concrets et les remercier pour les mois difficiles", explique Catherine Langenaeken, experte en rémunération flexible chez Acerta Consult.

Le bonus individuel gagne en importance

L’augmentation du nombre de bonus individuels est particulièrement frappante . 6,3% des employés ont reçu un bonus en espèces (+386%) et 6,5% ont reçu des warrants (+4%). Les montants moyens accordés ont augmenté respectivement de 40,45% et de 2,14%.

Bien qu’en léger déclin (nombre d’employés et montant moyen accordé), le bonus non récurrent reste celui qui a le plus la cote. 12,7% des employés ont reçu cet extra pour avoir atteint des objectifs collectifs. Le montant moyen accordé était de 1.227 euros.