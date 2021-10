Un étudiant congolais menacé d'expulsion par la Belgique

Junior Masudi Wasso, un étudiant congolais âgé de 20 ans, inscrit à l'UCLouvain pour suivre des cours d'économie, s'est opposé à son expulsion du territoire belge , ont indiqué dimanche plusieurs sources. Une vingtaine de personnes étaient présentes à l'aéroport de Zaventem afin de sensibiliser les passagers du vol pour Kinshasa dans lequel devait être mis Junior Masudi Wasso. "Nous dénonçons une situation dramatique et un acharnement à l'égard d'un jeune qui dispose d'un visa étudiant parfaitement en règle", témoigne une membre du collectif de soutien à Junior.

Les recteurs et rectrices des universités francophones "espèrent vivement que le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration fera usage de son pouvoir discrétionnaire pour permettre à Junior Masudi Wasso de poursuivre sereinement ses études en Belgique"

L'UCLouvain a déjà dénoncé le sort réservé à Junior Masudi Wasso. Les recteurs et rectrices des universités francophones ont fait de même dimanche par voie de communiqué. "Ils s'insurgent contre la volonté d'expulsion de cet étudiant et espèrent vivement que le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration (Sammy Mahdi, NDLR) fera usage de son pouvoir discrétionnaire pour permettre à Junior Masudi Wasso de poursuivre sereinement ses études en Belgique", a fait savoir le Conseil des recteurs (CRef).