"Un nouveau coup de massue pour tout le secteur"

Le monde du spectacle (salles de concert, théâtres, cinémas) attendait avec inquiétude les nouvelles annonces du Comité de concertation (Codeco). À partir du 6 décembre, les différentes salles du pays ne pourront pas recevoir plus de 200 personnes qui, toutes, devront porter un masque et présenter un covid safe ticket valable. Un nouveau coup dur pour le secteur.

"Effarés et en colère"

"Nous sommes effarés et en colère. Depuis un an et demi, on se plie à ce qu'on nous demande", nous a expliqué Valérie Mahieu la codirectrice de Wolubilis. Cette dernière, comme d'autres dans le secteur, ne comprend pas la proportionnalité de cette mesure alors que les spectateurs des salles de théâtre et de spectacle sont masqués et doivent présenter leur CST.