Un résultat positif pour les 6 événements tests dans la culture

Un gros bémol

Quand on sait que 189 personnes au moins ont été contaminées après être sorties samedi dans une discothèque aux Pays-Bas, on peut se demander si ce n'est pas le facteur chance qui a joué. "Aujourd’hui, on dispose des éléments pour démontrer qu’a minima, on ne peut plus fermer entièrement des lieux de manière sectorielle, réagit la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo). Et je rappelle que les mesures prises avaient pour objectif de protéger les plus fragiles, pas de viser une circulation zéro du virus, ce qui serait aller vers une société hygiéniste et liberticide."