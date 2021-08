Une facture énergétique onéreuse menace les ménages ayant des contrats variables

Les prix de l’électricité et du gaz naturel affichant des niveaux plus élevés, la Creg s'est penchée sur l’impact de cette augmentation sur les factures de décompte des ménages.

La hausse des prix de l'électricité et du gaz naturel menace de faire peser sur les ménages à contrats variables un lourd surcoût sur leur facture d'énergie, de 133 euros par an en moyenne. Ce chiffre a été calculé par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg), qui prévient que la facture pourrait augmenter encore plus si la hausse actuelle des prix se poursuit.