Une nouvelle loi en vue sur l'Autorité de protection des données

Ce projet de loi comportera trois axes: le renforcement du fonctionnement de l'APD, le renforcement de la collaboration avec d'autres autorités administratives qui ont développé une expertise sur le sujet (comme l'IBPT) et une autonomie accrue dans son fonctionnement. Parmi des mesures envisagées, Mathieu Michel a annoncé son intention de faire du Comité de direction un organe collégial, de limiter le nombre de directeurs à quatre (au lieu de cinq) ou encore de permettre à l'APD de travailler davantage en amont. "La loi doit être lisible", a-t-il indiqué. "Nous avons besoin d'une plus grande responsabilisation des acteurs et de plus de transparence dans le fonctionnement de ces autorités."