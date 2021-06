Une procédure de suppression d'emploi entamée contre Jürgen Conings

La Défense a entamé une procédure de suppression d'emploi à l'encontre de Jürgen Conings, a indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Le ton est monté entre le PS et le Vlaams Belang.

Le militaire Jürgen Conings est armé, en fuite et activement recherché depuis le 17 mai. Il est déclaré officiellement absent depuis le 19 mai et son salaire n'est plus payé à compter de cette date, a toutefois souligné Ludivine Dedonder, en commission de la Chambre, ce mercredi.