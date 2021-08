Une rentrée scolaire plus masquée à Bruxelles qu'en Wallonie

Le port du masque en intérieur sera obligatoire en tout temps dans les écoles secondaires à Bruxelles. En Wallonie et en Flandre, les règles seront un peu plus souples.

La cloche n'a pas encore sonné, mais la rentrée est déjà dans tous les esprits. À quinze jours du retour des élèves en classe, les acteurs de l'enseignement ont balisé ce mardi la manière dont se déroulera le 1er septembre.

20% Des jeunes de 12-17 ans À Bruxelles, seuls 20% des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose du vaccin.

Commençons par une bonne nouvelle: le présentiel sera la règle partout. Cependant, pas question de reprendre le chemin de l'école sans un certain nombre de précautions. Et c'est une première depuis l'émergence de la crise, celles-ci varieront selon les Régions.

Taux d'incidence élevé à Bruxelles

Pourquoi cette approche différenciée? D'une part, les taux de vaccination sont largement inférieurs à Bruxelles qu'en Wallonie. À ce jour, la proportion de primovaccinés chez les plus de 18 ans est de 80% en Région wallonne et de 63% dans la capitale. Chez les 12-17 ans, elle atteint respectivement 53% et 20%.

Le masque devra être porté en permanence en intérieur par les élèves et les professeurs dans l'enseignement secondaire à Bruxelles.

D’autre part, les contaminations et les hospitalisations ont commencé à augmenter ces dernières semaines, avec également de fortes différences régionales. À titre d’exemple, le taux d’incidence en Région bruxelloise est, sur les 14 derniers jours, monté à 451 cas pour 100.000 habitants alors qu’il est de 160 en Wallonie.

Selon nos sources, les experts qui conseillent les acteurs de l'enseignement n'ont pas caché leur inquiétude quant à la situation dans la capitale. Conséquence de ces disparités: le masque devra être porté en permanence en intérieur par les élèves et les professeurs dans l'enseignement secondaire à Bruxelles.

En Wallonie et en Flandre, les règles qui s'appliqueront seront par contre similaires à celles suivies dans l'horeca. Autrement dit, le masque est obligatoire dans les espaces intérieurs pour tous, sauf lorsque professeurs et élèves sont installés en classe pour le cours. Dans le fondamental, seuls les enseignants seront tenus de porter un masque. S'ils devront l'arborer en permanence dans la capitale, ils pourront le retirer pendant les cours dans les autres Régions.

Focus sur l'aération des locaux

Au-delà de ces règles, une attention accrue devra être portée dans toutes les entités à la ventilation des locaux scolaires afin de garantir le respect des normes de qualité de l'air. La concentration de CO2 dans l'atmosphère devra rester sous les 900 ppm.

"On rêvait d’autre chose pour cette rentrée, parce qu’on sait que le port du masque est contraignant tant pour les enseignants que pour les élèves" Wallonie-Bruxelles Enseignement Pouvoir organisateur d'environ 500 établissements

Les établissements sont d'ailleurs invités à solliciter une analyse de risques auprès du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) afin de mesurer la qualité de l’air dans les locaux et proposer, si nécessaire, des protocoles d'aération plus stricts.

Parmi les acteurs de l'enseignement, certains ne cachaient pas une certaine déception après ces nouvelles annonces. "On aurait préféré éviter un retour masqué à l'école, mais on se plie évidemment à l'avis des experts, d'autant plus vu la situation à Bruxelles", commente le président de la CGSP-Enseignement, Joseph Thonon.

Du côté de Wallonie-Bruxelles Enseignement, le pouvoir organisateur du réseau, le ton est identique: "On rêvait d’autre chose pour cette rentrée, parce qu’on sait que le port du masque est contraignant tant pour les enseignants que pour les élèves. Nous comprenons toutefois les mesures prises. Celles-ci devraient nous épargner un automne plus compliqué encore."

Les balises fixées ce mardi par les acteurs de l'enseignement devraient être validées ce vendredi lors du Codeco, qui rassemble pour rappel le Premier ministre et les ministres-présidents des entités fédérées.