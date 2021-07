Valérie Glatigny: "On ne fera pas d'économies en 'régionalisant' la Fédération"

La ministre libérale de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, défend avec vigueur la Fédération Wallonie-Bruxelles et se montre sceptique quant à une régionalisation de ses compétences.

Alors que l'année académique s'achève, nous rencontrons la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR). L'occasion de dresser un bilan après deux années hors normes, d'évoquer les grands chantiers en cours, mais aussi d'aborder la situation financière précaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Quelles leçons tirez-vous après deux années marquées par la crise sanitaire?

C'était très complexe d’avoir 20 ans en 2020-2021 car cette année fut psychologiquement difficile avec un yo-yo systématique dodo-ordinateur. Nous avons essayé autant que possible de conserver une continuité dans les apprentissages et je pense, rétrospectivement, que c'était le meilleur choix. D'après moi, cette crise a surtout démontré que les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont essentielles. Ce sont des matières qui ont un impact qui n’est pas mesurable immédiatement, mais dans lesquelles les investissements sont cruciaux.

Justement, la mauvaise situation budgétaire de la Fédération ne risque-t-elle pas de mettre à mal le refinancement promis à l'enseignement supérieur?

Nous avons décidé de refinancer le supérieur à hauteur de 20 millions d'euros cette année. Nous voulons ensuite augmenter ce montant pour atteindre 50 millions structurels à l’horizon 2024. Je le dis très clairement: ce refinancement est non négociable, cela fait partie de l’accord de gouvernement. Il ne faut pas se tromper de combat! Certes, on doit faire des économies, mais je suis convaincue que ce n’est pas le bon endroit pour procéder à des coupes.

"Selon moi, il faudrait plutôt coopérer avec les autres entités qui peuvent lever l’impôt." Valérie Glatigny Ministre de l'Enseignement supérieur en FWB

Mais si l'argent vient à manquer, il faudra poser des choix...

Il faut peut-être réfléchir différemment et s’interroger sur la manière dont on va continuer à financer la FWB. Fera-t-on des économies en faisant disparaître la Fédération et en régionalisant ses compétences? Franchement, je ne pense pas. Selon moi, il faudrait plutôt coopérer avec les autres entités qui peuvent lever l’impôt. Des politiques matures doivent se parler et imaginer des ponts.

Vous évoquez tout de même la nécessité d'effectuer des économies. Où est-ce possible dans le budget de la FWB?

L’énorme partie du budget de la FWB, ce sont des salaires. Sur le reste, on est très vite à l’os. On peut éventuellement avoir une réflexion sur l’évolution des échelles barémiques, mais je le répète: ce n’est pas dans les secteurs cruciaux pour l’avenir qu’on doit économiser.

Cette crise a aussi mis en lumière la précarité étudiante. Des mesures ont été prises, mais d'autres seront encore nécessaires. Où en est-on?

Je n’arriverai pas seule à relever ce défi. Je peux agir sur les allocations d’étude, les minervals et les subsides sociaux, mais ça ne suffira pas. Les motifs de la précarité étudiante vont bien au-delà des compétences de la Fédération. Il faut donc absolument une articulation entre les différents niveaux de pouvoir.

"Il faut distinguer les moyens dédiés au refinancement du supérieur de ceux destinés aux mesures de lutte contre la précarité."

En mars, j’avais appelé à l’union sacrée pour les étudiants et à agir de façon décloisonnée. Certaines compétences sont morcelées et nécessitent des accords de coopération pour apporter des réponses structurelles. C'est aussi un enseignement de cette crise.

Au niveau de la FWB, il y a beaucoup d’aides qui ont été mises à disposition des étudiants et nous avons déjà adopté une réforme des allocations d’études, mais nous réfléchissons à un deuxième train de mesures pour 2022. La possibilité d'élargir le gel du minerval à 835 euros lors de l'entrée dans le supérieur sera étudiée, mais il faudra s'assurer que nous disposerons des moyens budgétaires. Une chose est claire: il faut bien distinguer les moyens dédiés au refinancement du supérieur de ceux destinés aux mesures de lutte contre la précarité.

Votre réforme du décret paysage, qui organise les études supérieures, doit aussi contribuer à lutter contre cette précarité. Certains estiment cependant que le projet risque de nuire aux étudiants les plus défavorisés. Que leur répondez-vous?

Je pense qu’il faut rétablir la réalité des faits. Quand je suis entrée en fonction, la Fédération des étudiants francophones (FEF) dénonçait certains effets pervers du décret paysage estimant que ceux-ci étaient de nature à précariser les étudiants. On avait effectivement constaté un allongement de la durée des études qui augmentait mécaniquement le risque de précarité pour certains jeunes.

Nous avons ensuite observé que l'absence d'un cadre clair quant aux conditions de réussite pénalisait plus fortement les étudiants les plus fragiles. À mes yeux, la réforme actuelle, qui fixe entre autres la réussite en première année à 60 crédits à obtenir en deux ans, est donc vraiment sociale. On a fixé des balises claires pour le parcours étudiant, tout en œuvrant à la mise en place d'aides à la réussite auxquelles nous consacrerons 6 millions annuellement.

"Il y a un problème de qualité dans la formation des enseignants auquel nous devons remédier."

Aujourd'hui, il y a encore trop d'étudiants qui quittent l'enseignement supérieur sans diplôme après y avoir pourtant passé plusieurs années, après s'être saignés. Je veux absolument éviter cela. Mon objectif est d'augmenter la vitesse de la diplomation, mais aussi la diplomation en général.

En vous attaquant à la Réforme de la formation initiale des enseignants (RFIE), vous avez lancé un autre chantier d'envergure. Aucune décision n'a toutefois été prise quant à une éventuelle revalorisation barémique pour les futurs diplômés qui auront étudié un an de plus...

Il ne faut pas éluder cette question, mais elle ne doit pas nous empêcher d'avancer sur cette réforme nécessaire et attendue depuis une dizaine d'années. Il y a un problème de qualité dans la formation des enseignants auquel nous devons remédier. L'entrée dans le métier doit aussi être revue et mieux préparée. Dans cette optique, nous travaillons sur les stages afin que l'étudiant soit davantage mis en situation.

Dans le même temps, un groupe de travail sur les aspects de revalorisation barémique a été mis sur pied sous la houlette du ministre-président Pierre-Yves Jeholet. La réflexion est initiée et on devra offrir de la clarté sur ce point si on veut parvenir à améliorer l'attractivité du métier.

Dans les établissements supérieurs, certains s'inquiètent de voir la RFIE et la réforme du décret paysage entrer en vigueur simultanément en 2022. Un report de l'une d'elles serait envisageable?

Ce sont deux réformes structurantes et attendues par les secteurs. L'idée n'est donc pas de les reporter. On a bien conscience que ce seront des changements importants à absorber, mais nous serons à l'écoute des établissements pour les accompagner sur le terrain.

Depuis décembre et le rejet de la candidature d'Hervé Hasquin, le conseil d'administration de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares) n'a pas de président. Avez-vous un nouveau candidat à proposer?

Nous sommes toujours en réflexion pour trouver cette perle rare. Nous ne proposerons pas de candidat sans avoir quelques assurances quant au fait qu'il ne sera pas rejeté. Les motifs qui ont été mis en avant pour refuser plusieurs candidatures m'amènent parfois à m'interroger sur la possibilité de satisfaire toutes les exigences contradictoires mises sur la table. J'espère qu'on n'est pas en train de me demander de trouver une sirène, mi-homme, mi-poisson.

Comme vous êtes aussi ministre des Sports... Où regarderez-vous Belgique-Italie ce vendredi et quel est votre pronostic?

Je serai dans le stade à Munich. Ce sera la première fois que j'assisterai à un match des Diables. J'espère une victoire 2-0 avec deux goals belges rapides car je ne veux plus vivre une deuxième mi-temps aussi stressante que face au Portugal.

Décret paysage, késako? Adopté en 2013, ce décret organise l'ensemble des études supérieures. En première année (BAC1), tous les étudiants d’une même filière suivent un programme commun de 60 crédits. Jusqu'à présent, ils devaient acquérir au minimum 45 crédits en première pour pouvoir poursuivre leur parcours l’année suivante. Les crédits résiduels étaient alors reportés. Problème: certains jeunes traînaient longtemps des "examens ratés" d'une année à l'autre et se retrouvaient tardivement en situation d'échec. Soucieux de remédier aux "effets indésirables" du décret, le gouvernement a décidé de mieux structurer le parcours des étudiants. À partir de 2022, ceux-ci disposeront d'un maximum de deux ans pour réussir leur première année. L'ensemble du BAC, soit les trois premières années, devra lui être accompli en 5 ans.

Gare aux fausses unifs! Alors que cette année s'achève à peine, la ministre Glatigny pense déjà à la rentrée prochaine. Et elle a un message important à faire passer aux futurs étudiants: "Vérifiez bien que l'établissement dans lequel vous vous inscrivez est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles." Cette reconnaissance permet entre autres d'avoir un diplôme reconnu, d'avoir accès à des passerelles ou encore de suivre un Erasmus. "Le site mesetudes.be référence tous les établissements reconnus et donne des renseignements sur les études et les formations pourvoyeuses d'emploi", insiste-t-elle.