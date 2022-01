Vandenbroucke: "Il faut se préparer au pire"

Les autorités redoutent la contagiosité du variant Omicron du Covid-19. Si le virus se répand massivement, même s'il est moins virulent, il pourrait mener à un très grand nombre de personnes en isolement , qui ne seraient dès lors plus en mesure de travailler. Vendredi, le gouvernement a rencontré les fédérations d'employeurs pour évoquer le problème. De son côté, le centre de crise réalise un monitoring des secteurs et infrastructures critiques - énergie, eau, alimentation, finances, etc. - afin d'assurer leur continuité.

Un cadre d'action est en cours d'élaboration dans les hôpitaux. Selon le ministre, il devrait être prêt dans les jours qui viennent. Il s'attachera aux transports entre les hôpitaux, à la coopération entre les hôpitaux et les maisons de repos, etc. La Défense a été appelée à la rescousse et la ministre, Ludivine Dedonder, a répondu favorablement. Sa contribution pourrait se révéler particulièrement importante en matière de personnel non médical.