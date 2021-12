Vite redonner de l’élan aux ambitions numériques de la Belgique

Rétrogradé à la 12ᵉ place du Digital Economy and Society Index (DESI), notre pays enregistre des résultats contrastés, voire décevants, en matière de performances et de progrès numériques.

La Commission européenne a publié le mois passé son indice annuel relatif à l’économie et à la société numériques (DESI), dans la lignée des objectifs 2030 de sa «Décennie numérique de l’Europe». Cet index, qui analyse une série d’indicateurs relatifs aux progrès numériques des pays de l'UE, place notre pays à la 12ᵉ place sur 27. Un recul significatif, voire alarmant, puisque la Belgique se situait encore à la 5ᵉ place en 2015!

En matière de capital humain, en 10ᵉ place, la Belgique affiche un taux de diplômés en TIC parmi les plus faibles de l’UE alors que parallèlement, la proportion de femmes spécialistes des TIC stagne à 17 % (contre 19 % au niveau européen).

Plus inquiétant encore, notre pays, numéro 1 en 2015 en termes de connectivité, a reculé à la 16ᵉ place. Il se situe désormais parmi les plus mauvais élèves en ce qui concerne le déploiement de la 5G. Or des compétences numériques en suffisance et une infrastructure digitale de qualité constituent le socle d’une économie numérique ambitieuse.

Concernant l’intégration des technologies numériques, la Belgique occupe la 6e place. Mais nous scorons faiblement sur un nouvel indicateur, très relevant aujourd’hui, à savoir les TIC pour la durabilité environnementale (ex: utiliser moins d’énergie, moins de matériaux… grâce aux TIC). Notre pays doit rattraper son retard et miser sur cette "twin transition", verte et numérique. Nous sommes également juste en dessous de la moyenne européenne pour l’IA.

Plusieurs initiatives positives ont été lancées par les autorités ces dernières années. Cependant, au vu des résultats de l’index DESI, il est clair que ces efforts restent insuffisants.

Enfin, avec une 17ᵉ place, nous reculons encore en matière de services publics numériques (ex: manque de services publics à destination des citoyens et d’ouverture des données).

Efforts insuffisants

Plusieurs initiatives positives ont été lancées par les autorités ces dernières années. Cependant, au vu des résultats de l’index DESI, il est clair que ces efforts restent insuffisants.

Récemment, les plans de relance fédéral et fédérés ont été approuvés. La Belgique utilisera 25% du budget européen pour le numérique (soit 1,5 milliard d'euros), complété parfois par des budgets propres. Plusieurs projets ou mesures répondent aux faiblesses identifiées dans le DESI (près de 600 millions d'euros pour les compétences numériques, 589 millions d'euros pour l’eGov). C’est une très bonne nouvelle même si certains des points faibles devraient encore faire l’objet de mesures complémentaires (dans les TIC pour la durabilité environnementale, les normes d’émission des antennes…).

Dans l’intervalle, des actions peuvent déjà être mises en œuvre. Dans le domaine des compétences numériques, en partant des constats d’études comme « BeTheChange », nous devons amplifier les initiatives de sensibilisation et formation pour les étudiants et les demandeurs d’emploi (ex : BeCentral, UpSkill Wallonia, Digisprong en Flandre, Digiskills Belgium). Et il faut continuer à encourager les femmes à se former au digital.

Il faut prendre des mesures pour soutenir l’utilisation de ces technologies afin de réduire l’empreinte environnementale de l’économie.

Concernant la connectivité, après l’annonce récente de la mise aux enchères des bandes de fréquence pour la 5G, il est plus que temps de revoir les normes d’émission des antennes à la hausse en Wallonie et à Bruxelles, amplifier les POC 5G et mettre en œuvre les investissements en fibre optique du plan de relance.

Réduire l'empreinte carbone

Quant à l’intégration des technologies numériques, il faut prendre des mesures pour soutenir l’utilisation de ces technologies afin de réduire l’empreinte environnementale de l’économie. À ce titre, une étude a été lancée pour évaluer le potentiel du numérique, mais aussi pour identifier des recommandations et «best practices» afin de réduire l’empreinte carbone grâce aux TIC. Il est aussi indispensable d’amplifier les programmes de soutien à l’adoption de l’IA. Les initiatives proposées dans les programmes «AI Vlaanderen» et «Digitalwallonia4.ai» sont à cet effet d’excellents outils pour accompagner les entreprises à explorer les opportunités de l’IA.

Et finalement, pour les services publics numériques, les plans de relance ont prévu des budgets conséquents pour l’eGov, répondant ainsi au manque chronique d’investissements dans ce domaine. Il est urgent de sortir les cahiers de charges et investir efficacement ces montants. Les entreprises privées sont très bien placées pour y répondre avec des solutions innovantes et efficaces.

Il est minuit moins une. Nous avons les moyens et les ambitions. Agissons maintenant.