Vooruit vise 2024 pour le vote numérique à domicile

Tenture, isoloir et posters à déplier: la méthode de vote traditionnelle sent la naphtaline. Le vote électronique, lui, ne s'est pas encore imposé dans toute la Belgique alors qu'une grande majorité d'actes mettant en relation le citoyen avec l'appareil public peuvent aujourd'hui se réaliser par voie numérique. Pas toujours facilement, certes.

Mais le parti socialiste flamand Vooruit veut faire bouger les lignes. Il souhaite mettre en place un projet pilote autour du vote numérique. De quoi parle-t-on exactement? L’électeur ne se déplace plus au bureau de vote, il indique ses choix depuis son ordinateur personnel.

Pas partout, pas pour tous

L'authentification et l'anonymat de l'électeur restent difficiles à garantir avec le vote à domicile.

Selon De Morgen et Het Laatste Nieuws, Vooruit vise les élections de 2024, avec un test dans plusieurs communes. Il s'agirait notamment de faciliter la procédure pour les personnes vivant à l'étranger. "Celles qui sont moins mobiles ou qui travaillent le dimanche ont également des difficultés à se rendre dans l'isoloir", a expliqué Melissa Depraetere, cheffe de groupe de Vooruit à la Chambre. Celle-ci soumet donc une résolution .

Les difficultés restent nombreuses

Le vote électronique permettrait un taux de participation plus élevé, car le scrutin se déroulerait sur plusieurs jours.

Une étude universitaire (ULB-UCL-VUB-KUL) sur le sujet, à la demande du SPF Intérieur, a été réalisée il y a quelques mois. Elle pointait différents problèmes, comme la transparence de la procédure, la difficulté pour certains citoyens d'être confrontés à cette méthode, etc. En outre, il faudrait adapter le cadre législatif des élections. La question des coûts n'est pas réglée.

Les chercheurs des universités de Louvain et de Bruxelles avaient relevé un élément intéressant: le taux de participation serait plus élevé, car le vote numérique se déroulerait sur plusieurs jours. Selon eux, il faudrait rendre le vote partiellement numérique et uniquement pour des groupes spécifiques, tels que les Belges vivant à l'étranger.