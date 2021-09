Yves Coppieters: "L’abandon du masque, ce n’était pas l’avis des experts"

Supprimer les masques partout sauf exception, ce n’était pas l’avis des experts. Est-ce bien prudent?

Généraliser le covid safe ticket est-il une bonne idée?

Le covid safe ticket me semble indiqué pour les grands événements, comme les congrès, les grandes compétitions sportives ou les concerts. Je suis sceptique en revanche quant à l’intérêt d’utiliser le covid safe ticket comme mesure de prévention dans la vie de tous les jours , dans les magasins ou l’horeca par exemple. Là, on se trompe d’outil.

Le ministre-président Rudi Vervoort et le réseau des hôpitaux bruxellois Iris demandent d’ouvrir le débat sur la vaccination obligatoire. L’Italie, elle, a déjà franchi le pas. Qu’en pensez-vous?

Les critiques émises à l’encontre de la quarantaine en milieu scolaire sont-elles justifiées?

Cela va en effet un peu trop loin. Les protocoles sont tellement lourds que les écoles n’ont pas les ressources pour pleinement les appliquer. Ce sont des mesures très contraignantes pour les élèves et les parents, et qui ne se justifient pas par rapport à la couverture vaccinale actuelle. Il va falloir admettre que le virus circule, mais cela ne change pas pour autant la configuration de l’épidémie.

Comment stimuler davantage la vaccination à Bruxelles?

Je ne partage pas entièrement cette image de Bruxelles à la traîne en matière de vaccination. C’est effectivement le cas chez les 12-17 ans, mais ce n’est pas le cas chez les plus de 18 ans et encore moins chez les plus de 65 ans. Je ne suis pas certain que le taux de vaccination chez les 12-17 ans à Bruxelles soit un bon indicateur. Ce que nous visons, ce n’est pas l’immunité collective mais l’immunité de groupe, en particulier parmi les groupes de personnes vulnérables. Il faudrait compléter le dispositif actuel par une démarche de proximité, en passant par le médecin de famille ou certaines associations par exemple.