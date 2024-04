Ores demande aux communes des terrains pour ses cabines

Le gestionnaire de réseau d'électricité Ores doit installer 3.850 cabines dans les 5 prochaines années pour moderniser le réseau. Il se voit aujourd'hui freiné par les longues procédures administratives.

Face à un réseau électrique basse tension au bord de la rupture devant les enjeux de la transition énergétique, Fernand Grifnée, le directeur général du gestionnaire de réseau de gaz et d'électricité Ores, appelle à la mobilisation générale.

Besoin d'un cadastre de terrains disponibles

Au-delà de ses équipes qu'il mobilise, le patron d'Ores s'adresse principalement aux communes qui lui accordent les permis pour l'installation des cabines électriques et, plus largement, au monde politique et aux citoyens. "Aujourd'hui, il ne suffit plus de fixer un objectif, il faut un programme pour l'atteindre. La question va au-delà des onduleurs qui décrochent, mais elle touche aux enjeux de la décarbonation et de la transition énergétique. Il faut un cadastre des terrains disponibles pour installer des cabines. Il faut imposer aux communes qu'elles nous proposent des terrains."

Cette question des cabines a toute son importance. On le verra plus loin, mais dans son plan de modernisation du réseau qu'il vient d'adapter pour absorber le choc lié à la transition énergétique, Ores doit installer 3.850 cabines dans les 5 prochaines années. "Pour 2024, on ne pourra par exemple pas accélérer le mouvement et aller au-delà de ce qui était initialement prévu, car on n'aura tout simplement pas les permis dans les temps. Sans un changement de paradigme et si les communes ne me proposent pas de terrains pour les cabines, on n'arrivera tout simplement pas à adapter le réseau à la transition dans 5 ans, mais 10 ans."

Cap sur l'obligation des compteurs intelligents

Cet appel du pied ne tombe évidemment pas à n'importe quel moment. Car, à côté de la question des cabines, Ores mise énormément sur les compteurs communicants. Le Parlement wallon doit justement adopter la semaine prochaine un décret sur l'obligation d'installation de compteurs communicants. "Les compteurs intelligents, c'est l'outil indispensable pour faire le diagnostic. On le voit aujourd'hui avec le décrochage des onduleurs de panneaux photovoltaïques. Nous sommes vraiment pénalisés par le retard pris en Wallonie. Ores a installé 230.000 compteurs communicants, soit 16% de son parc."

À l'inverse, le photovoltaïque n'a pas attendu pour se déployer à une vitesse supersonique l'année dernière. "En 2023, il y a eu 100.000 installations en plus. Cela représente l'équivalent de la production de 500 MVA, soit une-demi centrale nucléaire qu'on injecte sur le réseau basse tension."

Cette arrivée massive d'installations a créé des surtensions sur un réseau non adapté à recevoir autant d'électricité avec, au final, des installations photovoltaïques qui se sont mises en sécurité. "Si ce décret passe, il y aura une obligation de placer des compteurs d'ici à 2029. Cela représente pour Ores 1.350.000 compteurs intelligents à installer. On pourra enfin détecter plus rapidement la localisation des problèmes."

Un plan pour en finir avec les décrochages d'onduleurs

Sur les 5 prochaines années, Ores va ainsi investir 1,8 milliard dans la modernisation du réseau électrique. Sa principale préoccupation sera de travailler aux décrochages d'onduleurs. Souvent critiqué face à ces problèmes, le gestionnaire wallon veut aujourd'hui jouer la transparence. "Si un client nous contacte suite à une anomalie, on installera dans les 6 semaines un compteur communicant chez lui. Des mesures de tension seront prises pendant un mois afin de poser un diagnostic et des solutions."

À côté de ce diagnostic, Ores va mettre en ligne une cartographie de la Wallonie dès la fin du mois d'avril reprenant les zones critiques. "Et dès le mois de juin, la carte reprendra le planning d'investissement sur le réseau."

D'après les chiffres fournis par Ores, le problème est de taille. Actuellement, Ores dispose de 23.000 cabines qui dispatchent environ 70.000 circuits vers les habitations. "10.000 circuits sur un total de 70.000 sont aujourd'hui critiques. En 2024, Ores va intervenir sur 1.250 circuits, notamment en installant 40.000 compteurs communicants. Pour cela, 200 collaborateurs vont être mobilisés. Ces compteurs communicants sont indispensables pour régler le problème. Sans cela, cela prendra trop de temps."

