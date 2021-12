A l’ombre du CBTC, un nid d’espions chinois?

Développé à Louvain-la-Neuve depuis 2017, le CBTC – pour China Belgium Technology Center – fait l'objet d'un suivi par la Sûreté de l'État qui évoque "le contrôle du Parti Communiste chinois".

L’arrivée de cet acteur majeur de la province du Hubei, actif dans la gestion des infrastructures et des services aux sociétés, en plein cœur du Brabant wallon n’est pas le fruit d’un hasard. Au-delà des liens étroits tissés entre la Région wallonne et la province du Hubei, United Investment Group ambitionne de faire du CBTC situé à Louvain-la-Neuve une couveuse pour les entreprises technologiques chinoises désireuses de conquérir le marché européen.

«On peut qualifier le lieu de porte d’entrée entre les deux régions ». Eric Touati Business director de United Investment Europe

La proximité de l’UCLouvain et du parc scientifique qui abrite quelques pépites wallonnes comme IBA a également joué dans le choix de la localisation. "On peut qualifier le lieu de porte d’entrée entre les deux régions", explique Eric Touati, le business director de United Investment Europe. "Il s’agit de créer ici une infrastructure pouvant accueillir des sociétés chinoises qui veulent s’installer en Europe, et wallonnes et européennes qui ont l’ambition d’aller en Chine. Nous avons une équipe en Chine qui gère la promotion du projet et, en lien avec les attachés commerciaux de l'Awex, visite des prospects avec des technologies intéressantes. Idem du côté des entreprises belges. Beaucoup visitent le site pour éventuellement s’installer avant une implantation en Chine."

Si le covid a ralenti la promotion commerciale des lieux avec l’interdiction des visites d’émissaires chinois depuis deux ans, le CBTC vient de signer un premier contrat avec une entreprise de biotech belge. "Elle va occuper une tour et implanter un laboratoire. Cela devrait lui permettre d’accéder au marché chinois", confie un responsable de l’UCLouvain.

A l’ombre des 5 tours

À l’ombre des 5 tours du complexe immobilier qui comptera 120.000 m2 à terme et abritera un hôtel, le projet a de l’ambition à revendre. Après un chantier de près de 5 ans, les responsables espèrent rendre les lieux opérationnels dès la mi-2022. "Les choses avancent. La réception du chantier s’est faite début septembre", précise Eric Touati qui insiste pour dire que l’investissement est majoritairement chinois. "Au-delà des travaux de voirie et d'accès réalisés par l'InBW et le support de l'UCLouvain, il n’y a pas eu d'autres subsides."

Cet incubateur d’entreprises se déploiera autour de 6 piliers : l’ICT et le digital, les lifesciences, le monde des cleantech, la foodscience, les fintechs et le smart manufacturing. "Dans une première phase, nous espérons accueillir un millier de personnes."

200 millions d'euros Le montant qui, à terme, devrait être investi par United Investmenbt Group dans le CBTC.

Pour séduire les candidats chinois et belges, l’actionnaire a mis le paquet. Outre un hôtel de 170 chambres, du catering ou des énormes plateaux permettant de déployer des laboratoires, le CBTC devrait proposer des solutions financières aux entreprises pour boucler les levées de fonds. Eric Touati tient à mettre en avant le sérieux de l’actionnaire chinois. "Il ne faut pas nous comparer à Thunder Power (projet chinois mort-né en Wallonie). Ici, nous avons déjà investi 100 millions d’euros et ce seront 200 millions qui devraient être investis à terme."

Le CBTC suivi par la Sûreté de l'Etat

Si la carte de visite du CBTC semble idyllique, les lieux traînent pourtant une image de nid d’espions à la solde du pouvoir chinois. Récemment interrogé en Commission justice sur cette question par le député Samuel Cogolati (Ecolo), le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a fait savoir que le CBTC faisait l'objet d'un suivi de la Sûreté de l'État "dans le sens où tout projet impliquant une coopération dans le cadre scientifique et technologique avec la Chine fait partie de la protection du potentiel scientifique et technologique de notre pays", a répondu le ministre de la Justice.

Sachant que le secteur médical et les biotechs ont été déclarés comme prioritaires pas les autorités chinoises, il y a lieu d'être vigilant et alerte autour du CBTC compte tenu du fait que cet incubateur est localisé dans un environnement où les biotechnologies et le secteur médical sont développés, a encore dit le ministre.

"Il ne peut pas être exclu que des entités qui passent par cette procédure puissent coopérer dans le cadre d'activités illégales ou illégitimes avec le pouvoir chinois". Vincent Van Quickenborne Ministre de la Justice

"Le screening des entreprises chinoises qui veulent participer à ce projet pourrait être également une mesure de prévention, mais il faut garder à l'esprit que le screening peut donner un faux sentiment de sécurité", a répondu le ministre de la Justice à la question de savoir si les entreprises chinoises actives dans le CBTC allaient être contrôlées. Dans sa réponse, Vincent Van Quickenborne a précisé qu'il ne pouvait pas être exclu que "par la suite des entités qui passent par cette procédure puissent coopérer dans le cadre d'activités illégales ou illégitimes avec le pouvoir chinois".

Liens directs ou indirects avec la Chine

Enfin, au passage, le ministre de la Justice a rappelé qu'en fonction d'une loi chinoise de 2017 sur le renseignement national, toute entité chinoise présente en Chine ou à l'étranger doit rapporter aux autorités chinoises. "En raison de la structure du monde des entreprises en Chine et du contrôle que le Parti communiste chinois exerce sur toutes les facettes de la société chinoise, il est évident que des liens directs ou indirects doivent être envisagés pour toute entité chinoise qui participe à ce projet", dit encore le ministre de la Justice.

"Nous devons refuser que Louvain-la-Neuve ou d'autres villes belges deviennent des pions de la stratégie d'expansion de la Chine". Samuel Cogolati Dépuété fédéral

"Il faut ouvrir les yeux et considérer que le CBTC n'est pas juste une société privée qui loue des espaces", nous a déclaré Samuel Cogolati, regrettant qu'un règlement européen établi le 11 octobre 2020 établissant un cadre de "screening" des investissements étrangers dans l'Union européenne ne soit pas appliqué dans ce cas-ci. Pour le député écolo, il serait urgent que la Belgique puisse filtrer des investissements étrangers qui pourraient "par exemple, dans le cas du CBTC, représenter un risque d'espionnage", assène le député. Qui poursuit: "Nous devons refuser que Louvain-la-Neuve ou d'autres villes belges deviennent des pions de la stratégie d'expansion de la Chine - ou de toute autre superpuissance."

"Si la Sûreté de l'État veut faire un audit, elle est la bienvenue." Eric Touati Business Director de United Investment Europe

Agacé par ce qu’il qualifie d’allégations non fondées, Eric Touati y voit un fantasme. "Malgré les fantasmes de certains, notre métier est de faire du développement économique entre l’Europe et la Chine. Le projet a fait l'objet d'une attention particulière de la Sûreté de l’État à l’époque, et, avec l'UCLouvain, nous réalisons un screening systématique des clients potentiels. Nous travaillons avec des prestataires de services belges, notamment pour l'ensemble des systèmes de communication du site. Si la Sûreté de l’État veut faire un audit, elle est la bienvenue."