Adrien Dolimont remplacera Jean-Luc Crucke au gouvernement wallon

C'est la fin du suspens. Le MR a choisi Adrien Dolimont, l'échevin des Finances et président du CPAS d’Ham-sur-Heure Nalinnes (Hainaut), pour succéder à Jean-Luc Crucke au poste de ministre wallon du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives.

"On a fait le choix à la fois de la jeunesse et de l’expertise."

Georges-Louis Bouchez a commenté cette désignation en assurant que "la situation budgétaire de la Wallonie est une priorité" pour son parti. "Avec Adrien Dolimont, on a fait le choix à la fois de la jeunesse et de l’expertise. Il a, à la fois, une expérience politique, une formation brillante et une expérience dans le monde du privé (il est à la tête d’une entreprise de consultance en ingénierie, NDLR), donc c'est quelqu'un qui connaît les chiffres et les réalités économiques des Régions", a-t-il ajouté.