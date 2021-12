Bras de fer Ecolo-MR autour de deux visions agricoles wallonnes

La répartition wallonne de l'aide financière européenne pour l'agriculture vire au bras de fer entre Ecolo et le MR. L'enjeu est financier et environnemental!

Fin d’année chaotique pour le gouvernement wallon… Après l’épisode désastreux du décret fiscal du ministre Jean-Luc Crucke et celui de l’affront jeté par l’UWE et la FGTB sur son plan de relance, la coalition wallonne PS-MR-Ecolo emmenée par un Elio Di Rupo amoindri par sa rotule cassée, patine sur son plan stratégique "PAC 2023-2027". Et les derniers signaux ne plaident pas pour un petit miracle de noël.

1,8 milliard à répartir sous conditions !

1,8 milliard d'euros Dans le cadre de la nouvelle programmation de la politique agricole commune, la Wallonie bénéficie d'une aide d'1,8 milliard d'euros à répartir suivant différents critères dont une série d'aspects environnementaux.

Il faut d’emblée le dire, ce dossier est d’une technicité crasse. Cela fait des semaines que les ministres n’arrivent pas à dégager un accord politique autour de ce qu’on pourrait résumer comme étant une déclinaison wallonne de la Politique agricole commune européenne. L’enjeu est pourtant d’une importance cruciale pour les agriculteurs wallons pour qui ce 1,8 milliard d’aides européennes fait office de revenu garanti.

La question de départ à laquelle doit répondre le gouvernement wallon paraît pourtant simple: quelles primes veut-on donner à quels agriculteurs? Elle cache cependant un tas de pièges, car l’Europe demande aux États membres de lier une série d’aides à des pratiques jugées plus favorables à l’environnement. C’est ce qu’on appelle les éco-régimes. Vous imaginez forcément la suite… Une série d’agriculteurs craignent une perte financière avec des aides qui leur seraient inaccessibles.

Deux mondes s’affrontent

"On ne veut pas faire de la Wallonie une maxi réserve naturelle." Le MR

Pour faire simple, ce sont deux visions politiques et idéologiques de l’agriculture qui s’entrechoquent au sein du gouvernement wallon. D’un côté, il y a le MR qui s’arcboute derrière une agriculture que l’on pourrait qualifier de traditionnelle et ne veut pas faire de la Wallonie "une maxi réserve naturelle". En face, Ecolo prône la fin d’un "ancien monde" moins axé sur l’environnement et s’accroche à l’accord de la coalition gouvernementale qui vise 30% d’agriculture biologique d’ici 2030. "La négociation est longue et difficile, mais on s’y attendait", analyse un acteur du dossier.

Dans les campagnes, cette tension politique se matérialise par deux mouvements. D’un côté, la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) redoute une double perte financière en imposant des exigences environnementales déraisonnables pour une partie des aides alors même que celles-ci ont déjà été rabotées de 16% par l’Europe. Face à eux, la coalition environnementale ImPAACte (Natagora, WWF, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie et Nature Progrès) et l'Union nationale des agrobiologistes belges mettent la pression auprès d’Ecolo.

Débat financier et passionnel

"Le modèle actuel est intenable." Ecolo

Place maintenant aux arguments. Prenons la vision défendue par Ecolo. Pour les Verts, le modèle actuel est "intenable". Céline Tellier, ministre en charge de l’Environnement, plaide pour un renforcement d’une agriculture paysanne, nourricière, plus verte et familiale. Cela se traduirait par un soutien plus important pour le bio, l’élevage extensif, une réduction d’intrants et un maillage écologique avec des haies et bandes enherbées. Il s’agit aussi de favoriser le développement des circuits courts.

Les exploitations plus intensives seraient, elles, moins favorisées. Ecolo fustige ainsi la course à l’exportation avec, par exemple, cinq pommes de terre wallonnes sur six qui sont exportées, entraînant "des impacts environnementaux incontrôlables (pesticides, érosions, concurrences déloyales, pression sanitaire, etc.)".

Du côté du MR et de son ministre de l’Agriculture Willy Borsus, on redoute la destruction d’un modèle, des pertes d’emplois et des fermetures d’exploitations. "Si la Wallonie impose des exigences déraisonnables, cela aura pour effet de créer des fermes environnementales où l’objectif sera de capter tous les moyens sur l’environnement. La production y deviendrait accessoire", dit-on. La FWA emboîte le pas. "Il faut faire des choses pour l’environnement, mais l’effort additionnel doit être accessible agronomiquement et valorisé à sa juste valeur. Ces mesures ne doivent pas uniquement servir à quelques acteurs déjà là", explique José Renard, secrétaire général de la FWA.

Le débat est forcément financier, mais aussi passionnel. Mais est-ce inconciliable? Chez Ecolo, on défend une phase de transition. "Prétendre que défendre l’environnement va diminuer les revenus est tout simplement faux", assure un cadre.