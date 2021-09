Bruno Venanzi cherche de l'argent frais pour le Standard

Besoin de cash

Mais les problèmes sont loin d'être résolus. Pour la nouvelle saison, il n'y avait pas d'argent pour financer des achats de joueurs ou payer des salaires élevés. Les talents Zinho Vanheusden et Michel-Ange Blikwisha ont été vendus et on s'attend à ce que les jeunes joueurs Nicolas Raskin et Hugo Siquet suivent le même chemin lors du prochain mercato.